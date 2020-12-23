MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu

Dün akşam 127. bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de haftanın 2. eleme adayı da belli oldu. Finale adını yazdırmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, konuk şef Ömür Akkor'un hazırladığı yemeği yapmaya çalıştılar.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kaldı. Emir, Serhat, Barbaros ve Özgül finale kalabilmek ter döktü.

PEŞ PEŞE 3 OYUN OYNADILAR

Haftanın ilk günündeki oyunlarda en fazla puanı Serhat alırken en düşük puanı alan Emir, eleme finaline giden ilk aday olmuştu. Serhat, Barbaros ve Özgül, programa konuk şef olarak katılan Ömür Akkor'un tarifleriyle yemek yaparak yarıştı. MasterChef 2020 yeni bölümde yarışmacıların aldıkları puanlar sıfırlandı ve yine aynı şekilde şefin tabağı, yaratıcılık ve dünya veya Türk klasikleri adlı üç oyun oynandı. Bu oyunların ilkinde konuk olarak şef Ömür Akkor katıldı. Buna göre ilk oyunda en başarılı yarışmacı Özgül oldu ve toplamda 36 puan aldı. Onu takip eden Serhat'ın topladığı puan 30. Son sırada ise 26 puanla Barbaros yer aldı.

LÜFER KULLANARAK YEMEK YAPTILAR

Günün ikinci oyunu yaratıcılık oyunuydu. Bu oyunda ana ürün olarak lüfer verildi. Sürenin sonunda şefler, yarışmacıların yemeklerinin değerlendirmesini on üzerinden yaptı. Bu oyunda en başarılı yemeği yapan Barbaros oldu. Şeflerden aldığı 21 puanla 47 puana yükseldi. İkinci sırayı yine Serhat aldı. 18 puan alarak toplam puanını 48 puana yükseltti. İlk oyunun birincisi Özgül, 16 puan alarak sonuncu oldu. Toplam puanını ise 52'ye yükseltti.

ÖZGÜL RAKİPLERİNİ SOLLADI

Günün son ve üçüncü oyununda Danilo şefin imza tabağı Tortellini in Brado yapılması istendi. Buna göre günün birincisi 73 puan toplayan Özgül oldu. Serhat 70 puanla 2. olurken, Barbaros ise 59 puan alarak haftanın 2. eleme adayı oldu.

MasterChef yeni bölümde Özgül ve Serhat son 3 yarışmacı arasına girebilmek için mücadele edecek.