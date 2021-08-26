MasterChef Türkiye'de dördüncü elenme adayı kim? 25 Ağustos 2021 MasterChef'te dördüncü elenme adayı kim oldu? Masterchef Türkiye 4. eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan ismin üçüncü eleme adayını açıklanmasının ardından en çok merak edilen isim dördüncü eleme adayı oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de dördüncü elenme adayı kim? MasterChef'te dördüncü elenme adayı kim oldu? Masterchef Türkiye 4. eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye ilk hafta heyecanı büyük mücadeleye sahne oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan ismin haftanın üçüncü eleme adayı olarak - belirlemesinin ardından Tunahan, Tahsin ve Burcu potaya çıkacak olan dördüncü isim merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar dördüncü eleme adayı ile en çok internette "MasterChef Türkiye'de dördüncü elenme adayı kim? MasterChef'te dördüncü elenme adayı kim oldu? Masterchef Türkiye 4. eleme adayı kim?" sorularını aratmakta. MasterChef Türkiye dördüncü eleme adayını haberimizden öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ ELENME ADAYI KİM?

Masterchef Türkiye'de yapılan oylama sonrası takım arkadaşlarından 7 oy en fazla oyu alan iki isim Hamza ve Görkem oldu. Eşitlik durumunda kararı veren kaptan olduğu için Burcu mavi takımdaki dördüncü adayı belirledi. Burcu, Görkem'in ismini söyledi. Görkem dördüncü elenme adayı olarak, Tahsin, Tunahan ve Burcu ile birlikte potaya çıkacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DÖRDÜNCÜ ELENME ADAYI: GÖRKEM DEMİRAL