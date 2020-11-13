MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesi! Favori yarışmacı elemeye kaldı
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MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesi! Favori yarışmacı elemeye kaldı

13.11.2020 07:34 | Son Güncelleme: 13.11.2020 08:12

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Takımlarda yemeklerde ana ürün olarak kullanacakları bir malzeme verilerek en iyi tabağı çıkarmaları istendi. Zorlu geçen mücadelenin ardından favori olarak gösterilen isim elemeye kaldı.

MasterChef son bölümde dokunulmazlık mücadelesi için her iki takımın yarışmacıları düelloda karşı karşıya geldi. Takımlara yemeklerde ana malzeme olarak kullanmaları için enginar, un, bonfile, palamut ve ayva verildi. Verilen malzemelerin ardından her yemek için bir düello yapıldı.

3-2'LİK SKORLA DOKUNULMAZLIĞI KAZANDILAR

İlk olarak soğuk başlangıç ve ara sıcak börek düellosu yapıldı. Verilen 40 dakikalık sürenin bitiminde şefler yemeklerin tadımını yaptı ve kazanan takımın mavi olduğunu açıkladı. Bonfile ve palamuttan yapılacak ana yemekler için yarışmacılar tezgahlara geçti ve en iyi tabağı hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Palamutta kazanan Sefa yani kırmızı takım oldu. Bonfile ile yapılan ana yemekte ise kazanan Ayyüce yani mavi takım oldu. Bu sonuçla mavi takım, kırmızı takıma 3-1 üstünlük sağladı. Ve dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu.

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesi! Favori yarışmacı elemeye kaldı

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN KAZANANI BELLİ OLDU

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bu defa bireysel dokunulmazlık oyunu için MasterChef mutfağına girdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yarışan yarışmacılar bu sefer de mumbar dolması yaptı. Süre sonunda son üçe kalan isimler Barbaros, Eray ve Uğur oldu. Gecenin üçüncüsü Barbaros olurken birincisi olan Uğur, bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesi! Favori yarışmacı elemeye kaldı

FAVORİ İSİM ELEMEYE KALDI

MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ilk eleme adayı için oylama yapıldı. Oylamada adı en fazla yazılan isim olan Barbaros, haftanın ilk eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesi! Favori yarışmacı elemeye kaldı
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesi! Favori yarışmacı elemeye kaldı
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