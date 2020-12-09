MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu
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MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu

09.12.2020 08:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:48

Dün akşam 117. bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de yarışmacılar 25 bin TL'lik para ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

MasterChef'in 117. son bölümünde yarışmacılar hem jürilik yaptı hem de yarıştı. Bir yarışmacı kurada çıkan tatlıyı yaparken diğer beş yarışmacı onu değerlendirip puan verdi. Altı tane klasik tatlının yapılacağı gecede ödülü kazanan da belli oldu.

EN GÜZEL TATLIYI YAPIP ÖDÜLÜ KAPTI

Yarışmacılar yapacakları tatlıya göre bir sıralama yaptı. Zorluk sırasına göre tatlıları yapan yarışmacılar, daha sonra tadım için diğer yarışmacı arkadaşlarına sunum yaptı. Tadımın ardından değerlendirme yapan yarışmacılar arkadaşlarının tatlılarına puan verdi.

MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu

Oyun sonunda ise yaptığı tatlıyla diğer yarışmacılardan en yüksek puan alan isim Barbaros oldu. Böylece Barbaros 25 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu

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