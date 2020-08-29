MasterChef Türkiye'de 10 bin TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu MasterChef Türkiye dün akşam kızlar evi ve erkekler evi olarak ikiye ayrılarak sütlü tatlılar yaptı. Oyunu kazanan takım ise kaldıkları evde kullanmak için 10 bin TL kazandı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Kızlar evi ve erkekler evi olarak takımlara bölünen yarışmacılar en iyi sütlü tatlıları yapmak için yarıştı. Yarışmayı 4-2'lik skorla kazanan takım ise erkekler oldu.

10 BİN TL'NİN SAHİBİ OLDULAR

Oyun öncesinde erkeklerin sayıca fazla olması nedeniyle iki yarışmacı oyun dışında bırakıldı.Bu isimler ise Eray ve Barbaros oldu.Sonrasında şeflerin yapılmasını istediği sütlü tatlılar, yarışmacılar arasında paylaşıldı ve eşleşmeler sonrasında düellolar başladı.

Kadınlar takımı ve erkekler takımında yedişer yarışmacı, yapılacak yedi tatlıda eşleşti. Bu şekilde eşleşen yarışmacılar, sırayla verilen sürede tatlıları yapmaya başladı. Şefler, süre sonunda tadımlarını yapıp düelloyu kazanan yarışmacıyı açıkladı. Düellolarda 4-2 üstünlüğü yakalayan Erkekler takımı, 10 bin liralık ödülü kazandı.