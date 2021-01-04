MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat oldu
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MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat oldu

04.01.2021 00:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 00:58

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2020 şampiyonu belli oldu. Toplam 144 puan alan Serhat Doğramacı, Barbaros Yoloğlu'nu geride bırakarak MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu oldu.

MasterChef'te final heyecanı yaşandı. Finale kalmayı başaran Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu, MasterChef büyük finalde şampiyon olmak için birbiriyle yarıştı.

Dün akşam yayınlanan final öncesi bölümde Barbaros ve Serhat birisi yaratıcılık yemeği olmak üzere 3 farklı yemek yaparak jürinin beğenisi kazandı ve puanları aldı. Barbaros gece sonunda toplam 69 puan alarak geceyi birinci bitirdi.

SERHAT 3 PUANLIK FARKI KAPATTI

Bugünkü büyük final gecesinin ilk turunda ise Serhat aradaki 3 puanlık farkı kapattı. Başlangıç tabağı, ana yemek ve tatlıdan oluşan ilk turda Barbaros jürilerden toplam 92 puan alırken Serhat ise 91 puan alarak farkı bire düşürdü.

MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat oldu

Final gecesinin ikinci oyununda ise yarışmacılar yine yaratıcılıklarını kullanarak şeflerden geçer not almak için kıyasıya yarıştı. Bu turu da Barbaros rakibi Serhat'tan bir puan fazla alarak önde bitirmeyi başardı. Gecenin ikinci turunda Barbaros 118 puan, Serhat ise 117 puan aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 ŞAMPİYONU SERHAT OLDU

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye finalinde şeflerin tadımlarının ardından puanlama sonucu Serhat şampiyon oldu. Final oyununda puanlama sonucu Barbaros 142, Serhat ise 144 puan aldı.

MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat oldu

Öte yandan, geçen yıl 100 bin lira olarak verilen büyük ödül bu yıl otomobil olarak açıklandı.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylüyor. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini ekledi.

MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat oldu

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dahil olan iddialı isimler arasında yer aldı.

BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

Samsun'un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilendi. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etti.

MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat oldu

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından oldu.

MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat oldu
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