MasterChef Türkiye 2020'nin 4. yarışmacısı kim oldu? MasterChef'te finale kim çıktı, üst tura çıkan isim kim oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Türkiye 2020'nin 4. yarışmacısı kim oldu? MasterChef'te finale kim çıktı, üst tura çıkan isim kim oldu?

İzleyicilerin heyecanla izlediği MasterChef Türkiye 2020'de finale çıkan 4. İsim belli oldu. Peki, ? MasterChef'te finale kim çıktı, üst tura çıkan isim kim oldu? İşte 6 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim...

MasterChef Türkiye 2020'nin 4. yarışmacısı kim oldu? MasterChef'te finale kim çıktı, üst tura çıkan isim kim oldu?
07.08.2020 08:19 | Son Güncelleme: 07.08.2020 08:29

Her bölümüyle izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan MasterChef Türkiye'de bu akşam düelloların ardından final turu büyük heyecana sahne oldu. Peki, MasterChef Türkiye 2020'nin 4. yarışmacısı kim oldu? İşte 6 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020'NİN 4. YARIŞMACISI KİM OLDU?

17. bölümü ile dün akşam ekrana gelen MasterChef 2020'de yarışmacılar düelloları geçip final turuna kalabilmek için mücadele etti. Yarış sonunda 1 kişi MasterChef'in ana kadrosuna girmeye hak kazandı.

MasterChef Türkiye 2020''de yarışamcılar önce Steak ve Paris Mash adlı yemeği yaparak hünerlerini sergiledi. Daha sonra ise üst tura çıkan 5 kişi deniz tarağı yemeği yaptı. Jüri ilk turda 5 kişiyi üst tura geçmeye layık gördü. Ayyüce, Esra, Emir, Furkan ve Sedat üst turda deniz tarağı yemeği yaptı. Deniz tarağı yemeğini en iyi yapan yarışmacı Emir Elidemir oldu ve MasterChef'te ana kadroya giren 4. İsim Masterchef Emir Elidemir oldu.

İlgili Haberler

MasterChef Emir kimdir? MasterChef Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?
MasterChef Emir kimdir? MasterChef Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?
Dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında kim kazandı? 5 Ağustos MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadro için kazanan yarışmacı kim?
Dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında kim kazandı? 5 Ağustos MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadro için kazanan yarışmacı kim?
Komplo Teorisi filmi oyuncuları kim? Komplo Teorisi konusu nedir?
Komplo Teorisi filmi oyuncuları kim? Komplo Teorisi konusu nedir?
MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?
MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı Dünya
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Magazin
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı 3. Sayfa
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi Ekonomi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Otomobilin çarptığı küçük kız 'Kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu 3. Sayfa
Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Bir haftada bulaşma biter' diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı Sağlık
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı
Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi 'ortadan kayboldu' iddialarına karşılık belge yayınlayacak
Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi "ortadan kayboldu" iddialarına karşılık belge yayınlayacak
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı! Kamera o an kayıttaydı
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı! Kamera o an kayıttaydı
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yaşar Güler Ümit Dündar Bülent Bostanoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gupse Özay Barış Arduç Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı Ceyhun Gülselam
Daha Fazla Türk Beyrut Lübnan Twitter
Şu an buradasınız: MasterChef Türkiye 2020'nin 4. yarışmacısı kim oldu? MasterChef'te finale kim çıktı, üst tura çıkan isim kim oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 08:56:17. #1.14#
title