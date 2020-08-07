MasterChef Türkiye 2020'nin 4. yarışmacısı kim oldu? MasterChef'te finale kim çıktı, üst tura çıkan isim kim oldu? İzleyicilerin heyecanla izlediği MasterChef Türkiye 2020'de finale çıkan 4. İsim belli oldu. Peki, ? MasterChef'te finale kim çıktı, üst tura çıkan isim kim oldu? İşte 6 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim...

Her bölümüyle izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan MasterChef Türkiye'de bu akşam düelloların ardından final turu büyük heyecana sahne oldu. Peki, MasterChef Türkiye 2020'nin 4. yarışmacısı kim oldu? İşte 6 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020'NİN 4. YARIŞMACISI KİM OLDU?

17. bölümü ile dün akşam ekrana gelen MasterChef 2020'de yarışmacılar düelloları geçip final turuna kalabilmek için mücadele etti. Yarış sonunda 1 kişi MasterChef'in ana kadrosuna girmeye hak kazandı.

MasterChef Türkiye 2020''de yarışamcılar önce Steak ve Paris Mash adlı yemeği yaparak hünerlerini sergiledi. Daha sonra ise üst tura çıkan 5 kişi deniz tarağı yemeği yaptı. Jüri ilk turda 5 kişiyi üst tura geçmeye layık gördü. Ayyüce, Esra, Emir, Furkan ve Sedat üst turda deniz tarağı yemeği yaptı. Deniz tarağı yemeğini en iyi yapan yarışmacı Emir Elidemir oldu ve MasterChef'te ana kadroya giren 4. İsim Masterchef Emir Elidemir oldu.