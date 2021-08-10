Masterchef Tunahan elendi m? Masterchef Tunahan kaç yaşında?
TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor. Kadroların yavaş yavaş belli olduğu yarışmada Tunahan dikkat çekmekte. Genç yarışmacı Tunahan Masterchef yarışmasından elendi mi?
Masterchef Tunahan elendi mi? Materchef Tunahan Ak neden yok? Masterchef Tunahan elendi m? Masterchef Tunahan kaç yaşında?
MASTERCHEF TUNAHAN ELENDİ Mİ?
Seçildiği için 2 hafta yarışmayacak. Bir üst tura çıkmayı başaran
Ana kadroya seçilen ilk 7 yarışmacılar:
Fatma
Milhan
Dilara
İbrahim
Tunahan
Şükrü
Hamza
Masterchef Tunahan 1. gruptan ana kadroya seçilen yarışmacı oldu. Bu hafta 2. grup yarışmacıları yarışacak. Diğer hafta ise 3. grup. Tunahan Ak ana kadroya seçildiği için önümüzdeki 2 hafta yemek yaparken görmeyeceğiz.