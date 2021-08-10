Masterchef Tunahan elendi m? Masterchef Tunahan kaç yaşında?

TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor. Kadroların yavaş yavaş belli olduğu yarışmada Tunahan dikkat çekmekte. Genç yarışmacı Tunahan Masterchef yarışmasından elendi mi?