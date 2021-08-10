Masterchef Tunahan elendi m? Masterchef Tunahan kaç yaşında?
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Masterchef Tunahan elendi m? Masterchef Tunahan kaç yaşında?

Masterchef Tunahan elendi m? Masterchef Tunahan kaç yaşında?
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TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor. Kadroların yavaş yavaş belli olduğu yarışmada Tunahan dikkat çekmekte. Genç yarışmacı Tunahan Masterchef yarışmasından elendi mi?

Masterchef Tunahan elendi mi? Materchef Tunahan Ak neden yok? Masterchef Tunahan elendi m? Masterchef Tunahan kaç yaşında?

MASTERCHEF TUNAHAN ELENDİ Mİ?

Seçildiği için 2 hafta yarışmayacak. Bir üst tura çıkmayı başaran

Ana kadroya seçilen ilk 7 yarışmacılar:

Fatma

Milhan

Dilara

İbrahim

Tunahan

Şükrü

Hamza

Masterchef Tunahan 1. gruptan ana kadroya seçilen yarışmacı oldu. Bu hafta 2. grup yarışmacıları yarışacak. Diğer hafta ise 3. grup. Tunahan Ak ana kadroya seçildiği için önümüzdeki 2 hafta yemek yaparken görmeyeceğiz.

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