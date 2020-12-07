MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi
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MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi

07.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:33

Sosyal medyada yaptığı küfürlü paylaşımlar nedeniyle MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı arasında aşk iddiaları bir süredir konuşuluyordu. Tanya'nın son paylaşımı ikilinin arasındaki aşk dedikodularını ayyuka çıkardı. Tanya, paylaşımında Uğur'a "En değerli" notunu düşmesi dikkat çekti.

Masterchef'ten elenen yarışmacı Tanya ile diskalifiye edilen yarışmacı Uğur arasında aşk dedikoduları çıkmıştı. Ebru ve Uğur ile dün bir fotoğrafını paylaşan Tanya, fotoğrafta Ebru'ya "En değerli kardeşim" Uğur'a ise "En değerli" notunu düştü.

TANYA'DAN UĞUR'A DESTEK GELMİŞTİ

MasterChef'te diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz gündeme bomba gibi düşmüştü. MasterChef Uğur'un ekranda ağlaması ve bunun yayınlanması TV8'e tepkilere sebep olmuştu. Bu süreçte yarışmacılardan Tanya Kilitkayalı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla MasterChef Uğur'a destek olmuştu.

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı olay oldu

"GÜZEL KALPLİM"

MasterChef'ten daha önce elenen Tanya Kilitkayalı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Güzel kalplim' mesajını düşmüştü.

"SEVGİLİM OLABİLİR"

Tanya daha önce de bir açıklamasında " Evli değilim, nişanlım vardı anlaşamadık ayrıldık. Sevgilim olabilir sanki! O soru işareti olarak kalsın" diyerek dikkat çekmişti.

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi
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