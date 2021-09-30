MasterChef'te yine ortalık karıştı! Hasan ve Emre birbirine girdi

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla ekrana geldi. İkişer kişilik gruplara ayrıla yarışmacılar, şeflerin isteği üzerine 5 kıtadan 5 farklı yemeği yapmaya çalıştı.

HASAN VE EMRE ARASINDA GERİLİM ARTTI

Takımlarda dokunulmazlık heyecanı yaşanırken Hasan ve Emre arasında tansiyon yükseldi. Balkon alanında Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan Hasan "O nasıl laf" diyerek Emre'ye bağırdı. Kısa sürede tansiyonun yükseldiği tartışmada araya giren diğer yarışmacılar ikili sakinleştirdi.

Daha sonra atasözü hakkında açıklama yapan Emre, Hasan ile konuşarak sorunu çözdüklerini söyledi.

SERGEN VE ŞÜKRÜ DE TARTIŞMIŞTI

MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde de Sergen ve Şükrü arasında bir tartışma çıkmış hatta ikili birbirinin üzerine yürümüştü.

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