MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü
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MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü

01.12.2020 07:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 07:39

Masterchef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde talihsiz bir kaza yaşandı. Kaptanlık oyunu için mücadele eden yarışmacılardan Barbaros parmağını kesince hastaneye götürüldü.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 111. bölümüyle ekrana geldi. Bu haftanın kaptanı olmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar en iyi profiterolü yapmak için birbiriyle yarıştı.

"ELİNDE CİDDİ BİR KESİK VAR"

Ancak yarışmacılardan Barbaros, tatlıyı hazırlarken talihsiz bir kaza yaşadı ve parmağını kesti. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Barbaros hazırladığı tatlıyı şeflerin önüne sundu. Ancak parmağında derin kesik olan Barbaros, dikiş atılması için hastaneye götürüldü. Durum hakkında açıklama yapan Şef Somer Sivrioğlu, Barbaros'un elinde ciddi bir kesik olduğunu söyledi.

MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü

KAPTAN VE YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Öte yandan 50 dakika içerisinde 30 adet profiterol yapan yarışmacılardan Emir, Sefa ve Özgül kaptanlık oyununda en iyi ilk üçe kaldı. MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan Özgül oldu. Mavi takım kaptanlığı kazanan Özgül, kırmızı takım kaptanı olarak Eray'ı seçti. Mavi takım kaptanı Özgül takımına Barbaros, Emir ve Sefa'yı seçerken Eray'ın kaptan olduğu kırmızı takımda ise Serhat ve Ebru yer aldı.

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MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü
MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü
MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü
MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü

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