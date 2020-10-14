MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Duygu'nun yemeğinin tadına dahi bakmadı
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MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Duygu'nun yemeğinin tadına dahi bakmadı

14.10.2020 08:21 | Son Güncelleme: 14.10.2020 08:25
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Duygu'nun yemeğinin tadına dahi bakmadı

MasterChef Türkiye'nin son bölümündeki bireysel dokunulmazlık oyununda gergin anlar yaşandı. Bireysel dokunulmazlık oyununda Danilo Zanna'nın yemeğini yapmaya çalışan yarışmacılardan Didem, şeflerin karşısına kötü bir tabak çıkardı. Mehmet Yalçınkaya ise "Senin burada ömrüm uzun değil" diyerek Didem'i sert bir dille uyardı.

MasterChef Türkiye'nin 9. haftasındaki ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanınca kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacılar, Danilo Şef'in imza tabağı olan ratatouille yemeğini yaparak yarıştılar. Yarışmaya sonradan katılan Didem, zamanını iyi kullanamadığı için yemeğini yetiştiremedi.

YEMEĞİN TADINA DAHİ BAKMADI

Şeflerin karşısına dağınık ve yetişmeyen bir tabakla çıkan Didem'e ilk uyarı Somer Sivrioğlu'ndan geldi. Sivrioğlu, Didem'i "Toparlanman lazım, başka ne denir ki emeğine yazık" diyerek uyardı.

MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Duygu'nun yemeğinin tadına dahi bakmadı

Mehmet Şef ise tabağı görünce tadına bile bakmadı. "Bu iş böyle olmaz" diyen Yalçınkaya, "Sen buraya yedeklerden geldin. Herkes bir koşuyorsa sen üç koşacaksın. Bu bize bildiğin bir özensizlik. Ben olsam gece de uyumam. Burada çok çalışıp efsane olacaksın. Yoksa senin ömrün burada uzun değil" dedi.

MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Duygu'nun yemeğinin tadına dahi bakmadı

KENDİSİNİ SAVUNDU

Didem ise "Kasnağı çıkartırken çok sık dizemediğim için bozuldu. Bu defa ikinci tabağa geçtim ancak bozulduğu için orada da düzeltemedim" sözleriyle kendini savundu.

MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Duygu'nun yemeğinin tadına dahi bakmadı

MasterChef 2020 son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Ayyüce oldu.

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