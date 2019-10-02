MasterChef'te kim elendi? Mastercehf'e kim veda etti?

02.10.2019 15:27

TV8 ekranalrında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümünde hangi yarışmacının eleneceği merak konusu oldu. MasterChef'tekim elendi, Mastercehf'e kim veda etti, Mastercehf'e kim veda etti ve Mastercehf'tan kim gidecek gibi konuları sizler için mercek altına aldık.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının yarışmacıları dün akşam yayınlanan bölümde İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Safa Sarı ve Onur Buldu gibi ünlü isimlere yemek yaptılar. Batuhan, Bahri, Eda ve Alican arasında yapılan elemede yarışmaya veda eden isim Bahri oldu.

MASTERCEHF'E KİM VEDA ETTİ?

Yarışmacılar birinci olmak ve MasterChef'te kalabilmek için Terkib-i Çeşidiyye yemeği ile safranlı pilav yaptı. Elemeye kalan Alican, Bahri, Batuhan ve Eda arasından, son ikiye kalanlar ise Bahri ve Alican oldu. MasterChef Türkiye'de 1 Ekim Salı akşamı elenen isim ise Bahri oldu.

ÜNLÜ OYUNCULARA YEMEK YAPTILAR

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 23. yeni bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta ikinci dokunulmazlık oyunu için MasterChef ekibi stüdyo dışına çıktı ve bir film setine gitti. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ünlü oyuncular İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Safa Sarı ve Onur Buldu için yemeklerini hazırladı.

ELEMEYE KALAN İSİMLER BELLİ OLDU

Yarışmacıların yemeklerini tadan ünlü oyuncular, seçim haklarını kırmızı takımdan yana kullandı. Mavi takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu da kaybedince takımdan Eda, Batuhan, Bahri ve Alican elemeye kaldı.