Masterchef'te ilk finalist kim oldu? Masterchef'te kim birinci finalist oluyor? Kim elendi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de bu akşam ilk finalist belli olacak. Yarışmacılardan yaratıcılıklarını kullanarak bir mönü hazırlanması istendi. Son tabak ise tatlı oldu. Masterchef'te ilk finalist kim oldu? Masterchef'te kim birinci finalist oluyor? Kim elendi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de bu akşam ilk finalist belli olacak. Yarışmacılardan yaratıcılıklarını kullanarak bir mönü hazırlanması istendi. Son tabak ise tatlı oldu. Yarışmacılar hünerlerini sergilerken yaratıcılıklarını kullandı. En iyi tabağı ve mönüyü yapan isimler belli olacak. Puan sıralaması da önem arz etmektedir. Masterchef'te ilk finalist kim oldu? Masterchef'te kim birinci finalist oluyor? Kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM FİNALİST OLDU?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de bu akşam ilk finalist belli olacak. Yarışmacılardan yaratıcılıklarını kullanarak bir mönü hazırlanması istendi. Son tabak ise tatlı oldu. Yarışmacılar hünerlerini sergilerken yaratıcılıklarını kullandı. En iyi tabağı ve mönüyü yapan isimler belli olacak. Puan sıralaması da önem arz etmektedir.

MASTERCHEF'TE PUAN SIRALAMASI NEDİR?

Barbaros 71

Serhat 62

Emir 65

MASTERCHEFTE KİM ELENDİ?

Masterchef'te ilk finalist Barbaros oldu. Kimse elenmedi. Bir sonraki hafta canlı yayında kazanan yaarışmacı belli olacak.

SERHAT'IN TABAĞI SABAH KAÇAMAĞI

BARBAROS'UN TABAĞI YASAK ELMA

EMİR'İN TABAĞI MANDALİNA JELİ