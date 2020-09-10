MasterChef'te haftanın eleme adayları belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef'te haftanın eleme adayları belli oldu

Dün akşam dokunulmazlık oyununun oynadığı bölümle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, İtalyan mutfağından lezzetler yaptı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, yeni eleme adayları çıkardı.

10.09.2020 07:29 | Son Güncelleme: 10.09.2020 07:46

MasterChef Türkiye'nin 9 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, kırmızı takıma karşı kıyasıya mücadele etti ancak başarılı olamadı.

2. DOKUNULMAZLIĞI DA KAYBETTİLER

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu bir puan farkla kaybeden mavi takım yarışmacıları, İtalyan mutfağına ait yemekler yapmaya çalıştı. İstedikleri gibi yemekler çıkaramayan mavi takım, ikinci kez oyun kaybetti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ BELLİ OLDU

Takım oyununu kaybeden mavi takım, eleme adayı olmamak için bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Şeflerin istediği dana fileto yemeğini en iyi yaparak dokunulmaz olan isim Emir oldu. Emir, eleme adayı olarak Ebru'yu söyledi. Böylece MasterChef'te 3. eleme adayı Ebru oldu.

MasterChef'te haftanın eleme adayları belli oldu

ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

Diğer eleme adayı ise mavi takımda oy eşitliği sağlanmasından dolayı kaptan tarafından belirlendi. Mavi takım kaptanı olan Esra, eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti.

MasterChef'te haftanın eleme adayları belli oldu

MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takımdan Duygu ve Furkan eleme adayı olarak belirlenmişti. Böylece haftanın eleme adayları Esra, Ayyüce, Duygu ve Furkan oldu.

MasterChef'te haftanın eleme adayları belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Okan Bayülgen Nilperi Şahinkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Lionel Messi Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: MasterChef'te haftanın eleme adayları belli oldu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 07:46:29. #1.14#
title