MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef'te eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dün ekrana gelen bölümde yarışmacılar bireysel performanslarını sergileyerek eleme adayı olmaktan kurtulmaya çalıştı. Deniz, Furkan ve Mert'in potada yer aldığı bölümde, günün sonunda bir isim eleme adayı olarak belirlendi. İşte, 2 Ekim 2025 tarihli MasterChef bölümünde öne çıkan detaylar…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyununda galibiyete ulaşan taraf kırmızı takım oldu. Bunun ardından mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâh başına geçti. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Özkan oldu.

2 EKİM 2025 MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı elde eden Özkan, Murat Can'ı eleme potasına gönderdi. Daha sonra takım içinde yapılan oylamada Çağatay ile Çağlar eşit oy aldı. Son karar, kaptan Sezer'e bırakıldı. Kaptan Sezer tercihini Çağatay'dan yana kullanarak onu da eleme potasına dahil etti.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Murat Can ve Çağatay oldu.

• Deniz

• Furkan

• Mert

• Murat Can

• Çağatay