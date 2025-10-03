Haberler

MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef'in 2 Ekim 2025 Perşembe günü yayınlanan son bölümünü kaçıran izleyiciler, yarışmada eleme adayı olan ismi merakla araştırıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu programda, dokunulmazlık oyununda kaybeden takım sonrası Deniz, Furkan ve Mert eleme potasına girdi. Peki, bu haftanın dokunulmazlığını hangi takım elde etti?

Masterchef'te eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dün ekrana gelen bölümde yarışmacılar bireysel performanslarını sergileyerek eleme adayı olmaktan kurtulmaya çalıştı. Deniz, Furkan ve Mert'in potada yer aldığı bölümde, günün sonunda bir isim eleme adayı olarak belirlendi. İşte, 2 Ekim 2025 tarihli MasterChef bölümünde öne çıkan detaylar…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyununda galibiyete ulaşan taraf kırmızı takım oldu. Bunun ardından mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâh başına geçti. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Özkan oldu.

MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

2 EKİM 2025 MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı elde eden Özkan, Murat Can'ı eleme potasına gönderdi. Daha sonra takım içinde yapılan oylamada Çağatay ile Çağlar eşit oy aldı. Son karar, kaptan Sezer'e bırakıldı. Kaptan Sezer tercihini Çağatay'dan yana kullanarak onu da eleme potasına dahil etti.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Murat Can ve Çağatay oldu.

MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

• Deniz

• Furkan

• Mert

• Murat Can

• Çağatay

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı'nda son durum

İşte dünyanın gözünü diktiği yerde son durum
Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha yolda

Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha gerçekleşiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.