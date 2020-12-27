MasterChef'te büyük ödül ne kadar? 2021 MasterChef'te şampiyon ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para kazanacak?

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken jüri üyeleri de yapılan yemekleri puanlıyor. Peki, MasterChef'te büyük ödül ne kadar? 2021 MasterChef'te şampiyon ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para kazanacak?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'te büyük ödülün ne kadar olduğu merak konusu oldu. Büyük finale kısa bir zaman kaldı. Peki, MasterChef'te büyük ödül ne kadar? 2021 MasterChef'te şampiyon ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para kazanacak?

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE OLACAK?

MasterChef Türkiye 2021 için birinci olan kişiye verilecek ödül henüz belirlenmedi.

Yarışmada 2018 yılında para ödülü verilmiş 2019'da son model bir otomobil ödül olarak belirlenmişti.

Şampiyon olan yarışmacıya bir de kupa veriliyor.

2020 yılı için belirlenen ödül belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.