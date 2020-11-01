MasterChef Tanya kimdir? Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında?

MasterChef yarışmasında dikkatleri üzerine çeken yarışmacı Tanya Kilitkayalı kimdir? Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı instagram hesabı nedir?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve sosyal medyada çok konuşulan yarışma MasterChef Türkiye'de yarışan Tanya Kilitkayalı kimdir?

MASTERCHEF TANYA KİLİTYALI KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunudur.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işletiyor.