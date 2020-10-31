MasterChef Tanya kimdir? Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında? Tanya evli mi?
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MasterChef Tanya kimdir? Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında? Tanya evli mi?

31.10.2020 00:13 | Son Güncelleme: 31.10.2020 00:16
MasterChef Tanya kimdir? Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında? Tanya evli mi?

MasterChef yarışmasında dikkatleri üzerine çeken yarışmacı Tanya Kilitkayalı kimdir? Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında? Tanya evli mi? Tanya Kilitkayalı instagram hesabı nedir?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve sosyal medyada çok konuşulan yarışma MasterChef Türkiye'de yarışan Tanya Kilitkayalı kimdir?

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işletiyor.

TANYA KİLİTKAYALI EVLİ Mİ?

Tanya Kilitkayalı instagram üzerinden hiçbir paylaşım yapmadı.

TANYA KİLİTKAYALI INSTAGRAM HESABI NEDİR?

MasterChef yarışmasında kıbrıslı yarışmacı Tanya Kilitkayalı, 140 bin takipçiye sahip. @tanyakilitkayali hesabından ulaşabilirsiniz.

MasterChef Tanya kimdir? Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında? Tanya evli mi?
MasterChef Tanya kimdir? Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında? Tanya evli mi?

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