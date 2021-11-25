Masterchef Tahsin'in abisi kimdir? Masterchef Tahsin kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Son dönemde en çok merak edilen yarışmacılar arasındadır. Genç yarışmacı, 13 yaşında mutfağa girmiştir.

MASTERCHEF TAHSİN'İN ABİSİ KİM?

MasterChef Tahsin'in abisi hakkında yeterli bilgi bulunmuyor. Bilgiler paylaşıldıkça sayfamızdan yayınlanacaktır.

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?

MasterChef 2021 yarışmasında ana kadroda mücadele eden Tahsin Küçük 23 yaşındadır. MasterChef Tahsin 10 yaşından itibaren mutfakla iç içe olduğunu belirtti.Babası sayesinde iş hayatına erkenden başlayan, aslen Trabzonlu olan Tahsin Küçük, yarışmaya ise Kocaeli'den katılıyor. Mutfağın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, gastronomi mezunu.

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük, yarışmada ana kadroya giren on birinci kişi oldu.

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