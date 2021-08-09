Masterchef Şükrü kimdir? Şükrü Özsarı kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Şükrü ana kadroya girdi mi?
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Masterchef Şükrü kimdir? Şükrü Özsarı kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Şükrü ana kadroya girdi mi?

Masterchef Şükrü kimdir? Şükrü Özsarı kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Şükrü ana kadroya girdi mi?
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Masterchef'te ana kadroya katılan 6. yarışmacı (altıncı yarışmacı) Şükrü Özsarı oldu. Bunun ardından izleyiciler Şükrü kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Şükrü Özsarı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Şükrü kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Şükrü ana kadroya katılan 6. yarışmacı olmuştu. Peki, Masterchef Şükrü Özsarı kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF ŞÜKRÜ KİMDİR?

Masterchef'te 8 Ağustos yapılan yarışmada Şükrü ana kadroya seçilen 6. yarışmacı oldu.

Masterchef Şükrü Özsarı İzmirli ve 28 yaşındadır. Şükrü Özsarı, İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunudur. Birçok yerde çalışmış olan Şükrü Özsarı düello karşılaşmasında Hamza'ya elenmişti. Fakat sonradan Mehmet Şef'in tavsiyeleri üzerine en iyi 2. olarak seçilen Şükrü Özsarı 2. grupta yarışmaya hak kazandı. Bugünkü yarışta ise en iyi tabak seçilerek Masterchef 2021'de ana kadroya girmeye hak kazandı.

Masterchef Şükrü kimdir? Şükrü Özsarı kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Şükrü ana kadroya girdi mi?

Sosyal medyayı da aktif kullanan Şükrü Özsarı'nın İnstagram'da toplamda 2400 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@sozsari" şeklindedir.

ŞÜKRÜ ÖZSARI ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Bugün yapılan final turunda Şükrü Özsarı ana kadroya girmeye hak kazandı. Ali ile son ikiye kalan başarılı yarışmacı en iyi tabak seçildi ve ana kadroya seçilen 6. yarışmacı oldu.

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Masterchef Şükrü kimdir? Şükrü Özsarı kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Şükrü ana kadroya girdi mi? - Haberler
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