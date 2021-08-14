Masterchef son bölüm kim kazandı? 14 ağustos Masterchef kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin yedek kadrosuna kimler seçildi? Masterchef kim seçildi?

Masterchef Türkiye'nin yayınlana 37. Bölümünde kadroya girecek 2 yedek yarışmacı belirlendi. Şeflerin değerlendirmeye aldığı tabaklar arasından Jüriden tam puan alan 2 kişi MasterChef yedek kadrosunda olmaya hak kazandı. Peki, Masterchef son bölüm kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin yedek kadrosuna kimler seçildi?

MasterChef Türkiye'de ana kadroda olacak 10 ismin belirlenmesinin ardından yedek kadroda olacak son 2 kişi arasına girmek için kıyasıya mücadeleye girdi. TV8'in büyük ilgi gören yapımı Masterchef'te yedek kadroya seçilen isimler merak edilmekte. Vatandaşlar internette en çok "Masterchef son bölüm kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin yedek kadrosuna kimler seçildi?" sorularına cevap aramakta. İşte detaylar...

MASTERCHEF SON BÖLÜM KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 37. bölümünde yedek kadroda olmaya hak kazanan ilk isim Merve Karagül oldu. Merve'nin hazırladığı tabak jüri'den tam puan aldı ve MasterChef Türkiye'nin yedek kadrosunda yer alacak ilk isim oldu. MasterChef Türkiye'nin yedek kadrosunda yer alacak ikinci isim ise Zerda oldu. Zerda gecenin ikincisi oldu ve diğer yarışmacılardan daha başarılı bir tabak sergileyerek MasterChef yedek kadrosunza seçilen ikinci isim oldu.

MASTERCHEF MERVE KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Merve Karagül aslen Trabzonludur ve 31 yaşındadır. Merve Karagül, Turizm işletme mezunudur. 15 yıldır aşçılık yapan Merve Karagül meslek hayatına 17 yaşında bir cafede garsonluk ile başlamıştır. Merve Karagül, Trabzon'da cafe restoran işletmektedir.Masterchef Merve kimdir? Merve Karagül kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Merve ana kadroya girdi mi? Sosyal medyayı da aktif kullanmaktadır. Sosyal medya platformu Instagram'da 2500 takipçisi olan Merve Karagünl'ün Instagram hesabı "@chef.karagul" şeklindedir.

MERVE KARAGÜL ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Bugün yapılan final turunda son 2'ye kalan isimler arasında yer alan Merve yedek MasterChef Türkiye yedek kadrosuna katıldı. Masterchef ana kadroya şimdilik giremedi. Ancak MasterChef Türkiye'de en az bir kaç hafta daha devam etme hakkı kazandı.

MASTERCHEF ZERDA KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Zerda Karagülle 18 yaşında. İstanbul'da yaşayan Zerda aslen Ardahanlı. Lise son sınıf öğrencisi olan MasterChef Zerda oldukça iddialı. Genç yaşına rağmen tecrübesi olan yarışmacı, şefleri etkilemek istiyor.

ZERDA KARAGÜLLE ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Bugün yapılan final turunda son 2'ye kalan isimler arasında yer alan Zerda yedek MasterChef Türkiye yedek kadrosuna katıldı. Masterchef ana kadroya şimdilik giremedi. Ancak MasterChef Türkiye'de en az bir kaç hafta daha devam etme hakkı kazandı.

