Masterchef Serhat elendi mi? Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında? 13 Aralık Masterchef Türkiye'de elenen kim oldu?
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Masterchef Serhat elendi mi? Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında? 13 Aralık Masterchef Türkiye'de elenen kim oldu?

13.12.2020 23:00 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:03
Masterchef Serhat elendi mi? Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında? 13 Aralık Masterchef Türkiye'de elenen kim oldu?

Masterchef'te bir elenen isim daha belli oluyor. Bu elemeden sonra Masterchef'te 5 kişi kalacak ve takımlar yerine bireysel isimler yarışacak. Peki bu akşam elenen isim kim oldu? Masterchef Serhat elendi mi? Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında?

MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Serhat, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Serhat hakkında MasterChef Serhat kimdir, MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Serhat kimdir?

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuşmuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.

MASTERCHEF SERHAT NİŞANLISI KİMDİR?

Ödül oyunu öncesinde şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yakında dünyaevine girecek olan iddialı yarışmacı Serhat Doğramacı'ya sürpriz yaptı. Danilo Şef, Mehmet Şef'in düğünde beşibiryerde takacağını, Somer Şef'in de Trabzon burması takacağını söyledi.

Renkli anların yaşandığı stüdyoda Mehmet Şef ise Danilo Şef'in, Serhat'a İtalya'da 15 gün balayı hediye edeceğini söyledi.

Serhat Doğramacı'nın nişanlısı Burcu Bakır'dır.

MASTERCHEF SERHAT ELENDİ Mİ?

Eleme potasında olan isimlerden biri de Serhat. Danilo Şef'in imza tabağı ile yarışan Serhat'ın elenen isim olup olmayacağı belli oluyor...

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