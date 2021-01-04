MasterChef Şampiyonu kim oldu? MasterChef 2020 Şampiyon Serhat ödülü ne?

MasterChef izleyicilerinin ilgiyle beklediği MasterChef 2020 finali yapıldı. Heyecanla izlenen final bölümünde MasterChef 2020 şampiyonu kim oldu? Sonucu belli oldu. Kupayı MasterChef Serhat Doğramacı kazanırken, ilk MasterChef 2020 şampiyon ödülüne araştırıldı.

Tv8'de yayınlanan MasterChef 2020 programı 3 Ocak akşamı sona erdi. Heyecanın doruğa ulaştığı akşamda 'MasterChef Şampiyonu kim oldu', sorusu yanıtını buldu. Peki, MasterChef 2020 Şampiyon Serhat ödülü ne? MasterChef Şampiyonu kim oldu? İşte detaylar!

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Jüri üyelerinin Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın olduğu MasterChef Türkiye programının finalinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Şeflerin final tadımlarının ardından Barbaros 142, Serhat ise 144 puan ile rakibini geride bırakarak MasterChef 2020 şampiyon oldu.

MASTERCHEF 2020 ŞAMPİYON SERHAT'IN ÖDÜLÜ NE?

MasterChef Türkiye programının ilk yayınlandığı tarihte büyük ödül 100 bin TL değerindeydi.MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'ya bu yılın ödülü bir araba oldu. MasterChef Şampiyonu, Jeep Renegade araç kazandı. MasterChef 2019 şampiyonu Cemre ise Fiat Dolce Vita aracın sahibi olmuştu.