Masterchef: Patlıcan musakka nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef 2020 patlıcan musakka malzemeleri ve yapılışı?
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Masterchef: Patlıcan musakka nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef 2020 patlıcan musakka malzemeleri ve yapılışı?

14.12.2020 21:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:46
Masterchef: Patlıcan musakka nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef 2020 patlıcan musakka malzemeleri ve yapılışı?

Patlıcan musakka nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı, MasterChef izleyicilerinin büyük bir merakla araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Masterchef: Patlıcan musakka nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef 2020 patlıcan musakka malzemeleri ve yapılışı?

Patlıcan musakka nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı, MasterChef izleyicilerinin büyük bir merakla araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Türk mutfağının herkes tarafından sevilen lezzetleri arasında yer alan patlıcan musakka tarifini sizler için derledik. Peki, Masterchef: Patlıcan musakka nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef 2020 patlıcan musakka malzemeleri ve yapılışı?

PATLICAN MUSAKKA MALZEMELERİ

4 adet orta boy patlıcan

350 gr kıyma

3 adet çarliston biber ya da köy biberi

2 adet domates (rendelenmiş ya da küçük doğranmış)

1 adet orta boy soğan

1 su bardağı sıcak su

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı sıcak su

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ

İlk olarak patlıcanları alacalı soyup yuvarlak dilimleyin.

Tuzlu suda en az yarım saat bekletin.

Daha sonra kurulayıp kızgın yağda hafif kızartın.

Patlıcanlar kızardıktan sonra yağını çekmesi için havlu peçete üzerine çıkartın.

Uygun bir tavaya sıvı yağı ve kıymayı koyarak kavurun.

Biraz kavrulduktan sonra sonra küçük doğranmış soğanı, biberi ekleyip kavurmaya devam edin.

Daha sonra doğranmış sarımsağı, domatesi, salçayı ve dilediğiniz baharatları ekleyin.

Domates suyunu çekince 1 çay bardağı sıcak suyu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Tencerenin dibine patlıcanları dizip, üzerine kıymalı karışımı dökün.

1 su bardağı sıcak su ekleyip orta ateşte yaklaşık 15 dakika kadar pişirin.

Özleşmesi için biraz dinlendirip servis yapabilirsiniz. Deneyeceklere afiyet olsun.

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