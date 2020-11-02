MasterChef pankek tarifi nasıl yapılır? MasterChef en lezzetli, pratik pankek tarifi!

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve oldukça sevilen MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için pankek yapacak. Peki, MasterChef pankek tarifi nasıl yapılır? MasterChef en lezzetli, pratik pankek tarifi!