MasterChef pankek tarifi nasıl yapılır? MasterChef en lezzetli, pratik pankek tarifi!
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MasterChef pankek tarifi nasıl yapılır? MasterChef en lezzetli, pratik pankek tarifi!

02.11.2020 20:18 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:22
MasterChef pankek tarifi nasıl yapılır? MasterChef en lezzetli, pratik pankek tarifi!

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve oldukça sevilen MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için pankek yapacak. Peki, MasterChef pankek tarifi nasıl yapılır? MasterChef en lezzetli, pratik pankek tarifi!

İster kahvaltıda isterseniz tatlı niyetine yiyebileceğiniz lezzet pankek nasıl yapılır? MasterChef pankek tarifi nasıl yapılır? MasterChef en lezzetli, pratik pankek tarifi!

MASTERCHEF PANKEK NASIL YAPILIR?

Pankek Tarifi Malzemeleri:

2 yumurta

1,5 su bardağı un

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Sıvı yağ(kızartmak için)

Üzerine: Meyve çeşitleri, bal, çikolata sosu ya da reçel

Pankek Tarifi Hazırlanması:

Şekerle yumurta bir kapta çırpılır.

Un, vanilya, süt, kabartma tozu eklenir ve çırpılmaya devam edilir.

Kek hamurundan daha koyu kıvamda hazırlanır.

Kızgın yapışmayan bir tavada bir kaşık dökülerek tavanın içerisinde yayılması beklenir ve altı üstü kızartılarak pişirilir.

Üzerine meyve çeşitlerinden istenilenlerle servis edilir.

(Ya da bal, reçel veya çikolata sosuyla)

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