MasterChef palamut nasıl pişirilir, nasıl temizlenir? En pratik, lezzetli palamut tarifi!
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MasterChef palamut nasıl pişirilir, nasıl temizlenir? En pratik, lezzetli palamut tarifi!

12.11.2020 20:46 | Son Güncelleme: 12.11.2020 20:50
MasterChef palamut nasıl pişirilir, nasıl temizlenir? En pratik, lezzetli palamut tarifi!

Sağlıklı ve lezzetli MasterChef palamut nasıl pişirilir, nasıl temizlenir? En pratik, lezzetli palamut tarifi! Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Palamut temizlenmesi ve pişirilmesi ile oldukça pratik yemektir. Peki, MasterChef palamut nasıl pişirilir, nasıl temizlenir? En pratik, lezzetli palamut tarifi! Lezzetli balık tarifi için haberimize bakabilirsiniz.

MASTERCHEF PALAMUT NASIL PİŞİRİLİR?

Öncelikle yıkayıp suyunu sürdürdüğümüz balığı bir kasenin içerisine alarak üzerine tuz, karabiber, pul biber, kekik, limon suyu ve zeytin yağını ekleyerek ezilmeyecek şekilde karıştırıyoruz ve diğer malzemeleri hazırlayana kadar bir kenarda bekletiyoruz.

Bu arada soğan ve domatesleri halka halka doğrayarak fırın tepsimizin tabanına diziyoruz biraz tuz ve istediğimiz baharatları da ekerek üzerine balıkları diziyoruz, aralara yeşil biberleri, 5-6 dal maydanoz sapını ve tereyağını aralara yerleştirerek üzerine küçük bir çay bardağı kadar su ekleyerek ( benim başka bir yemek yaparken ayırdığım domates suyu vardı onu kullandım) üzerini yağlı kağıt yada alüminyum folyoyla kapatarak 200 derecede ısıttığımız fırına koyuyoruz.

15 dakika kadar piştikten sonra üzerini açarak 15-20 dakika kadar daha pişirerek üzeri kızarınca fırından alıyoruz ve servis ediyoruz.

PALAMUT NASIL TEMİZLENİR?

Palamut, torik gibi balıkların karnını tamamen yarmak gerekmez.Üzerine atacağınız derince bir bıçak kesiğiyle bağırsakların vücuttan ayrılması sağlanır. Karın biraz yarılarak bıçak ucuyla iç organların tamamı dışarı alınır. Palamut ve torik gibi balıkları iki şekilde doğrayabilirsiniz; dilimlemek veya fileto çıkarmak. Eğer tava veya yahni yapacaksanız balığı 1 parmak (2 ile 2.5 santim) kalınlığında dilimler halinde kesebilirsiniz

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