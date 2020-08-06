MasterChef Özgül kimdir? MasterChef Özgül Coşar kaç yaşında, nereli?
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MasterChef Özgül kimdir? MasterChef Özgül Coşar kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Özgül Coşar performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yemekleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Özgül hakkında MasterChef Özgül Coşar kaç yaşında, nereli ve MasterChef Özgül kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

MasterChef Özgül kimdir? MasterChef Özgül Coşar kaç yaşında, nereli?
06.08.2020 08:02 | Son Güncelleme: 06.08.2020 08:07

MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Özgül, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Özgül hakkında MasterChef Özgül kimdir, MasterChef Özgül Coşar kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Özgül kimdir?

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?

Kaç yaşında: 36

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef'e katılmasını kızı teşvik etmiş.

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