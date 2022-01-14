Masterchef şampiyonluk ödülü ne kadar? sorusu her sene olduğu gibi bu yıl da Masterchef Türkiye şampiyonluk ödülü nedir merak ediliyor. İlk sezonda büyük ödül 100 bin TL idi. Ardından diğer yıllarda şampiyona araba ödülü verildi. Bu sezon ipi göğüsleyecek taraf ne kadar kazanacak. MasterChef ödülü nedir 2022? MasterChef 1. ödülü nedir? Masterchef şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte, bu sezon Masterchef ödülü ne kadar? Masterchef şampiyonu ne kadar kazanacak, Masterchef büyük ödül ne kadar? Detaylar haberimizde..

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NEDİR 2022?



Masterchef Türkiye 2022 finali bu akşam 3 oyunun ve canlı yayının ardından sona erecek. Eren mi Hasan mı Masterchef büyük ödülünün sahibi olacak. Masterchef 2022 büyük ödül nedir açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise tahminlere göre birinci olan yarışmacıya 500 bin TL ödül verilecek.

MASTERCHEF 1. ÖDÜLÜ NEDİR?

Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Masterchef şampiyonluk ödülünün 500 bin TL olacağı iddia ediliyor. Masterchef şampiyonluk ödülü netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masterchef'te ilk 3'e Eren, Hasan ve Tahsin kalmıştı. Büyük heyecana sahne olan ve 2 gün süren yarışma ve turların sonunda ilk finalist Eren olmuştu. Daha sonra Hasan ile Tahsin ikinci finalist olarak büyük finale adlarını yazdırmak üzere kıyasıya mücadele ettiler ve Hasan mücadelenin sonunda en yüksek puanı alarak finale yükselen son isim olmuştu. Tahsin ise yarışmaya 3. olarak veda etmişti.

Perşembe ve Cuma akşamı yapılacak yarışma ve turların ardından Masterchef Türkiye 2022 şampiyonu belli olacak. Eren mi Hasan mı kim şampiyon oldu? sorusu izleyenler tarafından en çok araştırılan konular arasında.

Masterchef finali bu akşam ve yarın akşam canlı yayında yapılacak yarışma ve turların ardından jüri üyelerinin oyları ile belirlenecek.

1. OYUN: Jüri üyeleri, finale kalan Eren ve Hasan'dan yarışmaya ilk katıldıkları tabaklarındaki yemeği yapmalarını istediler.

Yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve jüri oylamalarına başladı:

Eren: 24 puan

Hasan: 20 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 7, Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 9, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 8, Hasan'a7 puan verdi.

2. OYUN: Jüri üyeleri yarışmacıların kendi belirledikleri 4 ana malzemeden bir yemek hazırlamalarını istediler.

Yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve jüri oylamalarına başladı:

Eren: 43 puan

Hasan: 39 puan

Yarışmacıların ikinci hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 6, Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 7, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 6, Hasan'a 6 puan verdi.

3. OYUN: Yarışmacılar kendi belirledikleri bir yemeği jüri üyelerine sunmak üzere hazırladılar.

Yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve jüri oylamalarına başladı:

Eren: 65 Puan

Hasan: 59 puan

Yarışmacıların üçüncü hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 7 , Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 7, Hasan'a 7 puan verdi.

Masterchef kupası

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