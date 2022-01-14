MasterChef ödül ne 2022? Masterchef ödül ne kadar? Masterchef para ödülü 2021 nedir?
Masterchef'te büyük para ödülünün ne kadar olduğu merak konusu oldu. Büyük finali Hasan veya Eren kazanacak. Peki, MasterChef ödül ne 2022? Masterchef ödül ne kadar? Masterchef para ödülü 2021 nedir? Büyük finali kazanan yarışmacı büyük ödülün de sahibi olacak. İşte detaylar...
TV8'de yayınlanan yemek yarışmasında bu gece final heyecanı yaşanıyor. Uzun bir sezonun ardından finali kazanan isim büyük ödülün de sahibi olacak. Peki, MasterChef ödül ne 2022? Masterchef ödül ne kadar? Masterchef para ödülü 2021 nedir? merak konusu oldu. İşte detaylarıyla MasterChef ödül ne 2022? Masterchef ödül ne kadar? Masterchef para ödülü 2021 nedir? sorularının yanıtı haberimizde...
asterchef Türkiye 2022 finali bu akşam 3 oyunun ve canlı yayının ardından sona erecek. Eren mi Hasan mı Masterchef büyük ödülünün sahibi olacak. Masterchef 2022 büyük ödül nedir açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise tahminlere göre birinci olan yarışmacıya 500 bin TL ödül verilecek.
Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı.
Masterchef şampiyonluk ödülünün 500 bin TL olacağı iddia ediliyor. Masterchef şampiyonluk ödülü netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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