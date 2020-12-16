MasterChef Mustafa kimdir, nereli, kaç yaşında? Masterchef Mustafa Aydın Instagram hesabı!
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MasterChef Mustafa kimdir, nereli, kaç yaşında? Masterchef Mustafa Aydın Instagram hesabı!

16.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:32
MasterChef Mustafa kimdir, nereli, kaç yaşında? Masterchef Mustafa Aydın Instagram hesabı!

Yıllardır televizyon ekranlarında yer alan Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Mustafa Aydın kimdir? Mustafa Aydın kaç yaşında, nereli?Masterchef Mustafa Aydın kaçıncı oldu?

Masterchef Türkiye 2020 finale yaklaşırken sürpriz konukları ağırlamaya devam ediyor. Önceki yılların yarışmacılarından olan isimlerin de konuk katıldığı Masterchef'te tanıdık simalar yer alıyor. MasterChef Mustafa kimdir, nereli, kaç yaşında?

MASTERCHEF MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

33 yaşında olan Mustafa Aydın, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağı ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağında çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendini geliştirmek için uğraşıyor.

MASTERCHEF MUSTAFA AYDIN INSTAGRAM HESABI

Masterchef'te yer alan başarılı isimlerden Mustafa Aydın Instagram hesabını mustafaaydin_chef kullanıcı adıyla kullanıyor.

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