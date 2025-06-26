MasterChef Murat kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Murat Cüzdanoğlu elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef Murat kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Murat elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF MURAT KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Murat Cüzdanoğlu, şu sıralar Hatay Valiliği ile birlikte gastronomi etkinliklerinin koordinasyonunu yürüttüğünü, gastronomi çarşısı gibi projelere katkı sunduğunu belirtti. "Şehrime bir şeyler katmaya çalışıyorum, güzel işler yapıyoruz." diyen şef, Hatay'ın biberli ekmeği, humusu, künefesi ve diğer yöresel tatlarını Türkiye'ye yeniden tanıtmak için mücadele ettiğini vurguladı.

Jüriden Somer Şef, Murat Cüzdanoğlu'nu deprem döneminde gönüllü olarak sahada çalışırken gördüğünü belirterek teşekkür etti. Cüzdanoğlu da şeflerin o dönemdeki desteğini unutmadığını söyleyerek; "Hem sahada hem halkın yanında çok güzel bir duruş sergilediniz. İyi ki varsınız." sözleriyle teşekkürlerini iletti.

Murat Cüzdanoğlu, "Şampiyon olmak istiyorum değil, olacağım!" diyerek iddiasını ortaya koydu. Şimdi hem Antakya hem de Türkiye, onun mutfaktaki yolculuğunu heyecanla takip ediyor.

MasterChef yarışmacısı Murat bir üst tura çıktı.