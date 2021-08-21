MasterChef Milhan kimdir? MasterChef 2021 Milhan kaç yaşında, evli mi? MasterChef Milhan Instagram hesabı ne?

MasterChef 2021 yarışmacılarından Milhan, izleyicilerin ilgi odağı oldu. MasterChef takipçileri Milhan hakkında, MasterChef 2021 Milhan kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtlarını aratırdı. Peki, MasterChef Milhan instagram hesabı ne? MasterChef Milhan kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve detayları…

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef her detayı ile merak konusu olurken MasterChef Milhan hakkında araştırmalar yapıldı. İzleyiciler, MasterChef Milhan kimdir ve MasterChef 2021 Milhan kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, MasterChef Milhan kimdir? MasterChef Milhan instagram hesabı ne? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR?

Milhan Erdem, 2001 doğumludur. Kütahya'da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldu. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul ve Kütahya'da sürdürmektedir.

İstanbul Nişantaşı'nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Daha önce Kırgızistan'da eğitimler vermiş ve Almanya'da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı.

2019'da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır.

MASTERCHEF MİLHAN İNSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef Milhan @milhanerdemm hesabından paylaşımlar yapıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.