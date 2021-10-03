MasterChef Türkiye'nin 3 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan bölümünde son ikiye kalan isimler arasında yer alan Merve Karagül ile ilgili vatandaşlar "Masterchef Merve kimdir? Merve Karagül kaç yaşında, aslen nerelidir? Masterchef Merve kaç yaşında?" sorularını aratmaktadır. İşte Merve Karagül ile ilgili detaylar..

MASTERCHEF MERVE KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Merve Karagül aslen Trabzonludur ve 31 yaşındadır. Merve Karagül, Turizm işletme mezunudur. 15 yıldır aşçılık yapan Merve Karagül meslek hayatına 17 yaşında bir cafede garsonluk ile başlamıştır. Merve Karagül, Trabzon'da cafe restoran işletmektedir.Masterchef Merve kimdir? Merve Karagül kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Merve ana kadroya girdi mi? Sosyal medyayı da aktif kullanmaktadır. Sosyal medya platformu Instagram'da 2500 takipçisi olan Merve Karagünl'ün Instagram hesabı "@chef.karagul" şeklindedir.

MERVE KARAGÜL ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Bugün yapılan final turunda son 2'ye kalan isimler arasında yer alan Merve yedek MasterChef Türkiye yedek kadrosuna ana kadroya katılamadı. Masterchef Türkiye'nin ana kadrosuna katılacak isimin belli olmasının ardından Merve'nin MasterChef Türkiye hikayesi sona erdi.

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