Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı

Haberler

Galatasaray'da eleştirilerin odağı olan Mauro Icardi'nin menajeriyle iletişime geçerek kendisine yeni sezonda kulüp bulmasını istediği iddia edildi. Deneyimli oyuncunun, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a veda etmeyi kafasına koyduğu dile getirildi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da Trabzonspor yenilgisinin ardından sular durulmuyor. Son aylarda sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

ICARDI GALATASARAY İLE YOL AYRIMINDA

Sarı-kırmızılı formayla yaşadığı şampiyonluklar ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi’nin, son dönemde kendisine yönelik artan eleştirilerden dolayı oldukça oldukça üzgün. İddialara göre deneyimli golcü, menajeriyle iletişime geçerek "Yeni sezonda bana kulüp bul" talimatını verdi.

YENİ BİR MACERA İSTİYOR

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesinin sonuna yaklaşırken uzun süredir gelen eleştirilerin sona ermemesiyle birlikte yeni bir maceraya atılmayı kafasına koyduğu vurgulandı. 

GALATASARAY'I KAFASINDA BİTİRDİ 

33 yaşındaki golcü oyuncunun sezonun geri kalanında profesyonelliğini koruyacağı ancak yeni sezonda Türkiye'de kalmayacağı belirtildi. 

Yorumlar (4)

d4r5rmvn98:

çok şükür ??

Halit:

Fenere gel

pusatalfa:

Fitne holding iş başında

Sogun Nn:

orevadi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

