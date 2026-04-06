Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da Trabzonspor yenilgisinin ardından sular durulmuyor. Son aylarda sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

ICARDI GALATASARAY İLE YOL AYRIMINDA

Sarı-kırmızılı formayla yaşadığı şampiyonluklar ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi’nin, son dönemde kendisine yönelik artan eleştirilerden dolayı oldukça oldukça üzgün. İddialara göre deneyimli golcü, menajeriyle iletişime geçerek "Yeni sezonda bana kulüp bul" talimatını verdi.