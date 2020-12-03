Masterchef: Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi nedir? Magnolia malzemeleri neler?

Masterchef'te bu hafta Magnolia yapılmaktadır. New York'un ünlü Magnolia Bakery'sinin imza lezzeti olan magnolia pudding, bugün dünyada en tanınan tatlılar arasında yer alıyor. Masterchef: Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi nedir? Magnolia malzemeleri neler?

New York'un ünlü Magnolia Bakery'sinin imza lezzeti olan magnolia pudding, bugün dünyada en tanınan tatlılar arasında yer alıyor. Biz farklı meyvelerle yapılan hallerini de seviyoruz ancak orijinal magnolia muz dilimleriyle lezzet kazanıyor. Peki Masterchef: Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi nedir? Magnolia malzemeleri neler? Püf noktaları nelerdir? İşte Magnolia tarifi haberimizde..

MAGNOLİA TARİFİ MALZEMELERİ

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

1 paket toz vanilya

1 paket süt kreması

1 paket bebe bisküvisi ya da bisküvi

10-15 adet çilek

MAGNOLİA YAPILIŞI

Tencereye şeker, nişasta, un, toz vanilya ve yumurtayı alıyoruz.

Yavaş yavaş sütü ekliyoruz ve çırpma teli ile topaklanmayacak şekilde çırpıyoruz.

Ocağa koyup karıştırmaya başlıyoruz.

Kaynamaya başlayan ve muhallebi kıvamına gelen karışımımızın altını kapatıyoruz.

Eğer topaklanma oldu ise blendardan geçiriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz.

Muhallebimiz soğurken bisküvileri rondoda incecik olana kadar geçiriyoruz.

Muhallebimiz soğuduktan sonra içine bir paket kremamızı da ilave edip blenderla veya çırpma teli ile çırpıyoruz.

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