Masterchef: Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi nedir? Magnolia malzemeleri neler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Masterchef: Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi nedir? Magnolia malzemeleri neler?

03.12.2020 21:24 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:27
Masterchef: Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi nedir? Magnolia malzemeleri neler?

Masterchef'te bu hafta Magnolia yapılmaktadır. New York'un ünlü Magnolia Bakery'sinin imza lezzeti olan magnolia pudding, bugün dünyada en tanınan tatlılar arasında yer alıyor. Masterchef: Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi nedir? Magnolia malzemeleri neler?

New York'un ünlü Magnolia Bakery'sinin imza lezzeti olan magnolia pudding, bugün dünyada en tanınan tatlılar arasında yer alıyor. Biz farklı meyvelerle yapılan hallerini de seviyoruz ancak orijinal magnolia muz dilimleriyle lezzet kazanıyor. Peki Masterchef: Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi nedir? Magnolia malzemeleri neler? Püf noktaları nelerdir? İşte Magnolia tarifi haberimizde..

MAGNOLİA TARİFİ MALZEMELERİ

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

1 paket toz vanilya

1 paket süt kreması

1 paket bebe bisküvisi ya da bisküvi

10-15 adet çilek

MAGNOLİA YAPILIŞI

Tencereye şeker, nişasta, un, toz vanilya ve yumurtayı alıyoruz.

Yavaş yavaş sütü ekliyoruz ve çırpma teli ile topaklanmayacak şekilde çırpıyoruz.

Ocağa koyup karıştırmaya başlıyoruz.

Kaynamaya başlayan ve muhallebi kıvamına gelen karışımımızın altını kapatıyoruz.

Eğer topaklanma oldu ise blendardan geçiriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz.

Muhallebimiz soğurken bisküvileri rondoda incecik olana kadar geçiriyoruz.

Muhallebimiz soğuduktan sonra içine bir paket kremamızı da ilave edip blenderla veya çırpma teli ile çırpıyoruz.

İsterseniz kuplara isterseniz küçük borcama

İlgili Haberler

Parmesanlı Trüflü Tagliani nasıl yapılır? 24 Kasım MasterChef yemekleri! Parmesanlı trüflü tagliani tarifi, malzemeleri nelerdir?
Parmesanlı Trüflü Tagliani nasıl yapılır? 24 Kasım MasterChef yemekleri! Parmesanlı trüflü tagliani tarifi, malzemeleri nelerdir?
MasterChef profiterol nasıl yapılır? 30 Ekim MasterChef tarifleri neler En lezzetli, kolay profiterol tarifi!
MasterChef profiterol nasıl yapılır? 30 Ekim MasterChef tarifleri neler En lezzetli, kolay profiterol tarifi!
Masterchef Edirne tava ciğer nasıl yapılır? Edirne tava ciğer nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Masterchef Edirne tava ciğer nasıl yapılır? Edirne tava ciğer nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Özdemir Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Sörloth Şenol Güneş Nacer Chadli Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masterchef: Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi nedir? Magnolia malzemeleri neler? - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 21:27:19. #1.15#
title