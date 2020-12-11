MasterChef Konya yemekleri! MasterChef etli ekmek nasıl yapılır? MasterChef Konya lezzetleri!
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MasterChef Konya yemekleri! MasterChef etli ekmek nasıl yapılır? MasterChef Konya lezzetleri!

11.12.2020 20:06 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:10
MasterChef Konya yemekleri! MasterChef etli ekmek nasıl yapılır? MasterChef Konya lezzetleri!

Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehri olan ve yemek çeşitliliği bakımından bilinen şehir Konyanın yemek lezzetleri nelerdir? MasterChef Konya yemekleri! MasterChef etli ekmek nasıl yapılır? MasterChef Konya lezzetleri!

MasterChef Konya yemekleri! MasterChef etli ekmek nasıl yapılır? MasterChef Konya lezzetleri! Detaylar haberimizde.

KONYA LEZZETLERİ!

Konya ilimiz yemek kültürü ile tüm damak lezzetlerine hitap etmektedir.Etli Ekmek, Bamya Çorbası, Arabaşı Çorbası, Sacarası, Höşmerim Tatlısı, Fırın Kebabı, Tirit, Kaygana, Saç Böreği, Tandır Böreği gibi lezzetler Konya'nın lezzetleri arasında bulunur.

MASTERCHEF ETLİ EKMEK NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

Etli Ekmek Hamuru için;

500 gr un

Ilık su

Tuz

1 paket yaş maya

Etli Ekmek İç harcı:

250 gr kıyma

3 domates

3 soğan

3-4 sivri biber

Sıvı yağ

Tuz, karabiber, kırmızı biber

Yapılışı;

Yaş mayayı biraz ılık suda eritin ve unu ekleyin. Kıvamına göre su ekleyin.

Hamur, ekmek hamuru kıvamında olacak (ne sert, ne yumuşak) 30-40 dakika kadar hamuru dinlenmeye bırakın.

Küçük küçük kesilmis soğan, domates ve biberi kıymaya ekleyip yoğurun.

Yarım çay bardağı sıvı yağ dökün (harcı yumuşak olacak, köfte gibi değil).

Baharatları da ekleyip karıştırın.

Hamuru beze haline getirin ve isterseniz tüm tepsiye göre, isterseniz de resimdeki gibi ince bir şekilde açın.

Harcından üzerine yayın.

220 derecede kızarana kadar pişirin.

Üzerini maydanoz ile süsleyerek servis yapın.

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