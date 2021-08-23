Masterchef kim kazandı? 22 Ağustos Masterchef ana kadroya kim geçti? 2021 Masterchef yarışmacıları kimler?

Masterchef'in dünkü bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 16. isim belli oldu. Peki bu akşam ana kadroya giren kim oldu ve şimdiye dek kadroya girenler kimler? Masterchef kim kazandı? 22 Ağustos Masterchef ana kadroya kim geçti? 2021 Masterchef yarışmacıları kimler?

Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kadroya seçilebilmek için hünerlerini gösterdi. MasterChef 2021'de ana kadronun 15. isminin belirleneceği final oyunu heyecan yarattı. MasterChef 2021'in 20 Ağustos tarihli son bölümünde kadroya seçilen isimler kesinleşti. Peki, MasterChef'te kim ana kadroya girdi?Masterchef kim kazandı? 22 Ağustos Masterchef ana kadroya kim geçti? 2021 Masterchef yarışmacıları kimler? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Yaratıcılık yemeği etabına çıkmayı başaran 7 yarışmacı, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen Kavun ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeğine imza atmak için tezgah başında mücadele verdi.

Jüri şeflerin tadım yapması sonrasında 7 yarışmacı arasından en yaratıcı tabağı hazırlayan isim MasterChef ana kadrosunun 16. Ve son yarışmacısı olarak seçildi ve bu isim Sergen oldu. İşte 2021 MasterChef ana kadro...

MASTERCHEF 2021 ANA KADRO KAÇ KİŞİ?

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 15 yarışmacı açıklandı. Diğer 1 kişi için ise yemek yarışı sürüyor. Ana kadrodaki yarışmacılar:

* Fatma Polat

* Milhan Erdem

* Dilara Başaran

* İbrahim Cingözler

* Tunahan Ak

* Şükrü

* Hamza

* Burcu Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

* Görkem Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

* Hasan

* Eren

* Tahsin

* Mert

* Safanur

* Emre

* Sergen