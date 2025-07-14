MASTERCHEF KİM KAZANDI? 13 Temmuz 2025 MasterChef Türkiye'de önlüğü kim kazandı?

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 13 Temmuz 2025 MasterChef Türkiye'de önlüğü kim kazandı?
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13 Temmuz 2025 MasterChef Türkiye bölümü izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. "MasterChef kim kazandı?" sorusu, gece boyunca sosyal medyada en çok aranan başlıklardan biri oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için zorlu bir mücadele verdi.

İzleyiciler, "13 Temmuz MasterChef Türkiye'de önlüğü kim kazandı?" sorusunun cevabını merak etti. Eleme turunda yarışmacılar, belirlenen ana malzeme ile en yaratıcı tabakları hazırlayarak şeflerden tam not almaya çalıştı. Bu kritik bölümde başarılı olan isim, MasterChef 2025 ana kadrosuna katılmaya hak kazandı. Yarışmanın ön elemeleri devam ederken, her bölüm yeni bir yetenekli ismin öne çıkmasına sahne oluyor. İşte 13 Temmuz 2025 MasterChef Türkiye bölümünde önlüğü kazanan isim ve detaylar...

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM ÜÇÜNCÜ GİRDİ?

Şeflerin oylamasının ardından 13 Temmuz Pazar akşamı MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren üçüncü isim Çağatay oldu.

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 13 Temmuz 2025 MasterChef Türkiye'de önlüğü kim kazandı?

MASTERCHEF İLK KAZANAN KİM OLDU?

MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu. İkinci isim ise Eylül oldu.

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