Masterchef kim elendi sorusunun yanıtı, programın sona ermesiyle birlikte netlik kazandı. 24 Ağustos Pazar gecesi ekrana gelen son bölümde yarışmaya veda eden ismin kim olduğu merak ediliyor. MasterChef Türkiye izleyicileri, son bölümde kimin elendiğini araştırıyor. Peki, MasterChef kim elendi? 24 Ağustos MasterChef'e veda eden isim kim oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2025'in 24 Ağustos tarihli eleme gecesi, her zamanki gibi büyük bir heyecana sahne oldu. Haftalık performanslar sonucunda potaya giren yarışmacılar, elenmemek için kıyasıya mücadele etti. Ancak gecenin sonunda MasterChef kim elendi sorusunun cevabı Bilal olarak açıklandı.

MASTERCHEF BİLAL KİMDİR?

Bilal, yarışmaya yedek kadrodan dahil olmuş ve kısa sürede dikkat çeken başarılarıyla ana kadroya girmeyi başarmıştı. İç mimarlık mezunu olan Bilal, pandemi sürecinde aşçılığa yönelmiş ve bu alandaki yeteneğini MasterChef sahnesinde sergilemişti. "Diplomalı bulaşıkçı" ifadesiyle tanınan Bilal, samimiyetiyle de izleyicilerin sevgisini kazanmıştı.