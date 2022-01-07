Masterchef kaşık atmak ne demek? Masterchef kaşık attırmak nedir, kim kaşık attırdı? Masterchef kaşık attıran yarışmacılar!

Masterchef kaşık atmak ne demek? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'in geçtiğimiz akşam ekrana gelen bölümünde ünlü şefin kaşık attığı yemek dikkat çekti.

MASTERCHEF KAŞIK ATTIRAN YARIŞTIRMACILAR

TV8'de yer alan lezzet yarışmasında bu olay sadece üç kez yaşandı. İlki 2019 şampiyonu Cemre'ye, 2020 eleme finalinde Emir'e ve Barbaros'a kaşık atılmıştı.

TV8'de yayınlanan fenomen yemek yarışması MasterChef 2021'de beşinci haftada son dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Dış çekimde oynanan dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım yarışmacıları ise bir kez daha dokunulmazlık için oyun oynadı. Mavi takımda eleme adayları dışındaki altı yarışmacı, bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Şefler, bu oyunda ana ürün olarak patates verdi. Yaratıcı bir yemek yapmaları için yarışmacılara verilen süre 40 dakika oldu.

'HİÇ BU KADAR ERKEN BAŞLAMAMIŞTIK'

Şefler, süre bitiminde yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadımını yaptı. Ünlü şefler, yarışmacıları hazırladıkları yemekler için tebrik etti. Altı isim arasında gecenin en başarılı tabağını yapan yarışmacı Eren oldu. Somer şef, Eren'in yemeğini çok beğendiği için kaşık attı.

MASTERCHEF'TE KAŞIK ATMAK NE DEMEK?

MasterChef Türkiye'de şeflerin kaşık atması, yarışmacılara karşı gösterdikleri başarılarını ifade eden harekettir. Kaşık atmak aşçılıkta, yemekte hiçbir sorun, eksik olmadığını ve yemeğin şeften daha iyi yapıldığını belirtir. Şef tarafından kaşık atılması, 'Benim sana öğretecek bir şeyim yok' anlamına gelir.

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