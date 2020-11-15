MasterChef Karadeniz yemekleri neler? Karadeniz'in meşhur yemekleri neler?

15 Kasım akşamı MasterChef Türkiye yarışmasında Karadeniz mutfağı ağırlıkta olacak. Peki, MasterChef Karadeniz yemekleri neler? Karadeniz'in meşhur yemekleri neler?

Karadeniz yöresinden birbirinden lezzetli yemek bulmak mümkün. Sayılamayacak kadar fazla çeşide sahip yöreden MasterChef Karadeniz yemekleri neler? Karadeniz'in meşhur yemekleri neler?

MASTERCHEF KARADENİZ YEMEKLERİ NELER?

HAMSİLİ PİLAV

Karadeniz ile özdeşleşen hamsinin pilavla buluştuğu bu yemek dillere destan lezzetlerden biridir. Çıtır çıtır hamsilerin arasında gizlenen tane tane pilavın ünü Türkiye'nin dört bir yanına yayılmıştır.

KARALAHANA ÇORBASI

Son zamanlarda en faydalı yiyeceklerinden biri olarak popülerleşen karalahananın çorbası Karadeniz'de en çok tüketilen yiyeceklerden biridir. Karalahanaya, mısır, barbunya gibi lezzetlerin de eklenmesiyle hazırlanan bu çorba bir vitamin deposudur.

LAZ BÖREĞİ

Bu meşhur Karadeniz tatlısı, böreğin katları arasına hafif bir muhallebinin döşenmesi ile hazırlanır. Laz böreği, çayla kahveyle, yemeklerden sonra günün her saatinde reddedilemeyen bir tatlı olarak çok sevilir.

MIHLAMA ( KUYMAK)

Trabzon peyniri, tereyağı ve incecik mısır ununun kavrulmasıyla hazırlanan mıhlamaya Artvin'de kaymak da ilave edilir. Sıcakken servis edilen mıhlama en karakteristik Karadeniz yemeklerinden biridir.

KARALAHANA SARMASI

Artvin'e ait diğer lezzetli yemeklerden biri de karalahana sarmasıdır. Bu yemek kıyma, soğan, maydanoz, dereotu, pirinç, karabiber, kuru nane, tuz gibi çok farklı tatlar ve baharatları bir arada kullanarak bize bir lezzet hazzı yaşatmaktadır.