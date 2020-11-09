MasterChef jüri üyesi Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya kimdir?

MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medya paylaşımlarıyla ve Youtube'da ürettiği içerikler ile dikkat çekiyor. Peki,

Sude Yalçınkaya kimdir? Sude Yalçınkaya kaç yaşındadır.

MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medya paylaşımlarıyla ve Youtube kanalındakitanınmış isimler ile yaptığı eğlenceli videolar ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Mehmet Şef'in kızı ve henüz 18 yaşında olan Sude Yalçınkaya ise sevimli halleri ve samimi videoları ile kendi kitlesini oluşturdu bile.

SUDE YALÇINKAYA KİMDİR?

17 yaşında olan ve Utku Yalçınkaya adından bir de abisi olan Sude Yalçınkaya anneleri ile aralarının çok iyi olduğunu söylüyor. Kendi Youtube kanalında eğlenceli içerikle üreten genç kız, pek çok hayranı da peşinden sürüklüyor.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Birçok ödülün sahibi olan Mehmet Yalçınkaya aslen Bolulu ve 46 yaşında. Yarışmanın sivri dilli jürilerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya renkli kişiliği ve kendine has uslubü ile kendini sevdirdi.

Mehmet Yalçınkaya Eğitimini İstanbul Yemek Akademisi İnsan Anatomisi ve Sindirim Sistemi Bölümü'nde tamamlamdı.Amerika'da yayınlanan ünlü gurme dergisi Culinary'de Trend Chef olarak spesiyalleri ve biyografisi yayınlandı.

2008 yılında katıldığıAlmanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye'de Fusion Mutfak akımını uygulayan ilk şeflerden olan Mehmet Yalçınkaya; Banquet servislerinde kişiye özel olarak hazırlanan minimalist ve butik çalışma olan servis konseptini geliştirdi.