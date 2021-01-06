Masterchef Junior izle, Exxen Masterchef Junior 1. sezon 1. bölüm izle
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Masterchef Junior izle, Exxen Masterchef Junior 1. sezon 1. bölüm izle

06.01.2021 22:10 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:26
Masterchef Junior izle, Exxen Masterchef Junior 1. sezon 1. bölüm izle

Masterchef Junior 1. sezon 1. bölüm izle, Exxen Masterchef Junior vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yeni dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanan "Masterchef Junior" izleyicilerle buluştu. Exxen Masterchef Junior yayında...

MasterChef Junior başvuruları için çocukların 9-13 yaşında olmaları gerekmektedir. MasterChef Junior yarışmasıyla ilgili henüz daha detaylı bilgiler açıklanmadı fakat başvuruda sorulacak sorular açıklandı. İşte MasterChef Junior ile ilgili detaylar...

EXXEN MASTERCHEF JUNİOR İZLE

Acun Ilıcalı, Türkiye'nin yeni dijital televizyonu Exxen'i 1 Ocak 2021 tarihinde erişime açtı. Kısa süre içerisinde 500.000'den fazla üyeye sahip olan Exxen, her gün yeni bir dizi, yarışma ve belgesel ile seyircilerin ilgisini çekiyor. Exxen MasterChef Junior'ı duyurdu. MasterChef Türkiye programının sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, yarışmanın farklı bir formatta ekrana geleceğini açıkladı. MasterChef Junior ismiyle ekrana gelen yarışmada yemek yapma konusunda iddialı olan çocuklar yarışacak.

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