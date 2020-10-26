MasterChef İzmir bomba nasıl yapılır? İzmir bomba tarifi! En lezzetli, pratik İzmir bomba tarifi!
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MasterChef İzmir bomba nasıl yapılır? İzmir bomba tarifi! En lezzetli, pratik İzmir bomba tarifi!

26.10.2020 23:36 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:40
MasterChef İzmir bomba nasıl yapılır? İzmir bomba tarifi! En lezzetli, pratik İzmir bomba tarifi!

Akışkan çikolatası, pratik yapımı ile bilinen İzmir bomba nasıl yapılır? MasterChef İzmir bomba nasıl yapılır? İzmir bomba tarifi! En lezzetli, pratik İzmir bomba tarifi!

Son dönemin fenomen lezzetlerinden İzmir bomba nasıl yapılır? MasterChef İzmir bomba nasıl yapılır? İzmir bomba tarifi! En lezzetli, pratik İzmir bomba tarifi!

MASTERCHEF İZMİR BOMBA NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

Hamuru İçin;

Yarım su bardağı ılık su

Yarım çay bardağından az sıvı yağ

1 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1,5 su bardağı un (gerekirse 1-2 kaşık daha eklenebilir)

İçi İçin;

Sürülebilir çikolata

Yapılışı;

Tatlımızın hamuru için; derin bir kabın içerisine suyu, sıvı yağı, şekeri, vanilyayı alalım. Unu da hamurumuz ele yapışmayacak bir kıvam alana kadar yavaş yavaş ekleyelim ve karıştırıp, yoğuralım.

Kıvam alan hamurumuzun üzerini streç film ile kapatalım ve 20 dakika kadar dinlenmeye bırakalım.

Hamurumuza şekil verme aşamasına geçmeden önce, fırınımızı en yüksek derecede alt-üst ayarında çalıştıralım.

Dinlenen hamurumuzu tezgaha alalım ve elimizle rulo şekli verelim.

Daha sonra hamur kesme aparatı ya da bıçak yardımı ile hamurumuzu 18 parçaya ayıralım ve küçük küçük bezeler haline getirelim.

Hazırladığımız bezelerden bir tanesini alalım, elimiz ile bastırarak hafifçe genişletelim.

Daha sonra oklava yardımı ile hamurumuzu ince bir şekilde açalım. Hamur yağlı olduğu için açma işlemini zorlanmadan, kolayca yapabilirsiniz.

Açtığımız hamurun ortasına kakaolu fındık kremasından kaşık ile koyalım ve bohça şeklinde kapatalım.

Hamuru açıklık kalmayacak şekilde kapatalım, fazla gelen kısım olur ise makas yardımı ile keselim.

Fırın tepsimize pişirme kağıdını yerleştirelim. Hamurun tepsiye yapışmaması ve tepsinin kirlenmemesi için tercih ediyorum.

Hazırladığımız İzmir bombamızı topladığımız kısım alta gelecek şekilde, pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine alalım. Tüm bezelerimiz bitene kadar, sırası ile aynı işlemi uygulayalım.

Ben iki tepside pişirdim, birbirine çok yakın yerleştirmemenizi ve şekillendirme kısmını hızlıca yapmanızı öneririm, çünkü bekledikçe hamur genişliyor.

Tatlımızı fırına sürelim ve fırınımızın ayarını 220°C'ye düşürelim, fanlı olarak pişirelim. Pişirme işlemini fırının başından ayrılmadan, dikkatli bir şekilde pişirmelisiniz. Tatlımız 5-6 dakika içerisinde pişecektir.

İlk sıcağı çıkan İzmir bombalarını, servis tabağına alarak dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 23:41:00. #1.14#
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