MasterChef'in konuk şefi Erşan Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bugün eleme heyecanı yaşanırken, yarışmaya konuk olarak katılan Şef Erşan Yılmaz, yarışmacılardan hamsili pilav yapmalarını istedi. Türk mutfağına özgü lezzetleri modern dokunuşlarla yorumlamasıyla tanınan Yılmaz, hem tecrübesi hem de enerjisiyle büyük beğeni topladı. İzleyiciler ise Erşan Yılmaz'ın kariyer yolculuğunu, yaşı ve nereli olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı.

ERŞAN YILMAZ KİMDİR?

Trabzon doğumlu olan Erşan Yılmaz, günümüzde Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan ünlü bir balık restoranının sahibi olarak tanınıyor. Mütevazı bir başlangıçtan büyük bir markaya dönüşen Yılmaz, hem girişimcilik hikayesi hem de balıkçılık konusundaki ustalığıyla dikkat çekiyor.

Erşan Yılmaz, 1995 yılında el arabasında seyyar balık satarak iş hayatına adım attı. Zamanla deneyim kazanan ve çevresinde sevilen bir isim haline gelen Yılmaz, azmi ve emeğiyle 2010 yılında kendi restoranını açmayı başardı. Yıllar içinde kazandığı başarılarla birlikte sosyal medyada da adından söz ettiren Yılmaz, enerjisi ve özgün tarzıyla kısa sürede fenomen haline geldi.

Türkiye'de elde ettiği başarının ardından Erşan Yılmaz, Dubai'de bir restoran açarak sınırlarını uluslararası alana taşıdı. Bu girişimiyle hem Türk mutfağını yurt dışında temsil etti hem de kendi markasını dünya çapında tanıttı.

Erşan Yılmaz, balıkçılık serüvenine 15 yaşında, liseye devam ederken başladı. O dönemde seyyar satıcılık yapan abisine yardım ettiğini belirten Yılmaz, o yılları şu sözlerle anlatıyor:

"Balıkçılığa 15 yaşında liseye giderken başladım. Abimin yanında çalışır, okul harçlığımı çıkarırdım. İlk kazandığım para 1 milyon liraydı, yani bugünün 1 TL'si. O kazanç bana bu işi sevdirdi."

Yılmaz, çocuk yaşta kazandığı bu deneyimin hayatının dönüm noktası olduğunu vurguluyor:

"O zamanlar yokluk içinde bir öğrenciydim. 1 TL benim için büyük bir kazançtı. Kendi emeğimle bunu kazanabiliyorsam, bu işi tek başıma yaparsam daha fazlasını da başarabilirim diye düşündüm."

Lise eğitimini tamamladıktan sonra da durmadan çalışan Erşan Yılmaz, tam 16 yıl boyunca el arabasıyla seyyar balıkçılık ve pazarcılık yaptı. Bugün geldiği noktada ise hem azmin hem de emeğin simgesi haline geldi.