Masterchef İlhan'ın yeni bölüm fragmanında duygulandığı anlar izleyicileri etkiledi. İlhan'ın neden ağladığı araştırıldı. Peki, MasterChef İlhan neden ağladı?

"AYAĞIMA ÇELME TAKILDI"

İlhan, fragmana yansıyan açıklamasında kendi yaşadığı içsel süreci şu sözlerle ifade etti: "Kendi hatalarımdan ve zihinsel karmaşıklığımdan dolayı ayağıma adeta ayağıma çelme takıldı ve o çelmenin etkisiyle hala yuvarlanmaya devam ediyorum."

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İlhan'ın gözyaşlarını tutamaması stüdyoda duygusal anlara neden oldu. Bu durumu fark eden Mehmet Şef hemen yarışmacının yanına yaklaştı. İlhan ise duygularını gizlemeye çalışarak sadece, "Bir şey yok şef," demekle yetindi.

DUYGULARINI AÇIKLAYACAK

Durumu fark eden Yusuf, "Duygulandı şef," sözleriyle İlhan'ın halini açıkladı. İlhan'ın yaşadığı bu yoğun duyguların sebebi ise yeni bölümde izleyiciyle paylaşılacak.

MASTERCHEF İLHAN KİMDİR?

İlhan, yarışmaya Kocaeli'den katılıyor. Aslen Kocaelili olan İlhan Buğra, eğitimini Bolu'nun Mengen ilçesinde tamamladı.

MasterChef İlhan ana kadroya girmek için mücadele ediyor.