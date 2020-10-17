MasterChef höşmerim tarifi! En kolay Höşmerim tarifi! Höşmerim nasıl yapılır?

Höşmerim, Marmara başta olmak üzere Ege, İç Anadolu bölgelerinde üretilen özellikle Balıkesir ve Bursa'da meşhurdur. Peki, MasterChef höşmerim tarifi! En kolay Höşmerim tarifi! Höşmerim nasıl yapılır?