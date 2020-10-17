MasterChef höşmerim tarifi! En kolay Höşmerim tarifi! Höşmerim nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef höşmerim tarifi! En kolay Höşmerim tarifi! Höşmerim nasıl yapılır?

17.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:41
MasterChef höşmerim tarifi! En kolay Höşmerim tarifi! Höşmerim nasıl yapılır?

Höşmerim, Marmara başta olmak üzere Ege, İç Anadolu bölgelerinde üretilen özellikle Balıkesir ve Bursa'da meşhurdur. Peki, MasterChef höşmerim tarifi! En kolay Höşmerim tarifi! Höşmerim nasıl yapılır?

Peynir helvası ya da Peynir tatlısı olarak da bilinen höşmerim tatlısı nasıl yapılır? MasterChef höşmerim nasıl yapılır? En kolay, lezzetli höşmerim tarifi!

MASTERCHEF HÖŞMERİM NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 kg çiğ süt

1 çay kaşığı peynir mayası

1 su bardağı irmik

3,5 su bardağı şeker

1 yumurta sarısı (zarı alınmış)

MasterChef höşmerim tarifi! En kolay Höşmerim tarifi! Höşmerim nasıl yapılır?

Höşmerim yapılışı;

Çiğ sütü inek memesinden çıkmış sıcaklıkta olacak şekilde içine peynir mayasını katıyoruz.

Daha sonra 5 dk bekliyoruz.

İçine irmikle şekeri bir kapta karıştırıp içine katıyoruz.

Yumurta sarısını da koyduktan sonra ateşe koyuyoruz.Sürekli karıştırıyoruz ki dibi tutmasın.

Kaynamaya başlayınca 15 dk.daha kaynatıp kapatıyoruz.

İkramlıklara koyuyoruz, isterseniz soğuduktan sonra üzerine Hindistan cevizi koyabilirsiniz. (derin bir tencerede yaparsanız fokurdarken sıçramasını önlersiniz) Afiyet olsun.

MasterChef höşmerim tarifi! En kolay Höşmerim tarifi! Höşmerim nasıl yapılır?

İlgili Haberler

Hamsi kuşu tarifi: Hamsi kuşu nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Hamsi kuşu tarifi: Hamsi kuşu nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Barbunya tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı Barbunya Pilaki nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?
Barbunya tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı Barbunya Pilaki nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?
Masterchef yemekleri! Sebzeli tartar nasıl yapılır? Sebzeli tartar yemeği tarifi!
Masterchef yemekleri! Sebzeli tartar nasıl yapılır? Sebzeli tartar yemeği tarifi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

MasterChef höşmerim tarifi! En kolay Höşmerim tarifi! Höşmerim nasıl yapılır? - HaberMasterChef 80. bölüm fragmanı yayımlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 17 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu? - HaberBayram Bektaş kimdir? Bayram Bektaş kaç yaşında? Bayram Bektaş nereli? Bayram Bektaş kariyeri nedir? Bayram Bektaş evli mi? - HaberErdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası uzmanlardan dikkat çeken yorum: Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacak - EkonomiSüper Loto sonuçları 17 Ekim 2020 Cumartesi - MPİ Süper Loto açıklandı mı? - Haber17 Ekim Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs ikinci dalgası olacak mı? - HaberSon Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 1723 yeni vaka tespit edildi - HaberlerSon dakika: Deprem mi oldu? 15 Ekim Perşembe İstanbul Avcılar'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem nerede oldu? - HaberSon dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? - HaberSon dakika gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? - HaberDeprem son dakika: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD son depremler - HaberSon dakika 2020 DGS tercih sonuçları açıklandı! Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sorgulama - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Vladimir Putin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Didem Soydan Çolpan İlhan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ateş Füze Otomobil Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef höşmerim tarifi! En kolay Höşmerim tarifi! Höşmerim nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 20:46:22. #1.15#
title