Masterchef hangi takım kazandı? 25 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ailelerin oylarıyla sonuç belli oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef hangi takım kazandı? 25 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ailelerin oylarıyla sonuç belli oldu

Haberler.com - Haberler | Gündem
Masterchef hangi takım kazandı? 25 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ailelerin oylarıyla sonuç belli oldu

14. haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunundan çıkacak sonucun ardından son eleme adayları belli olacak. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları eleme potasına gitmemek için tezgah başına geçti. Dokunulmazlık oyununu kaybedecek takım bireysel dokunulmazlık oynayacak. Masterchef hangi takım kazandı? 25 Kasım Masterchef kim kazandı? 25 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ailelerin oyladığı yemeklerde sonuç belli oluyor

Masterchef hangi takım kazandı? 25 Kasım Masterchef kim kazandı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam süzme mercimek çorbası, patlıcan musakka, pirinç pilavı ve saray sarması yapıldı. Oylamayı ise bugün jüriler değil, yarışmacıların aileleri yaptı. Eğlenceli dakikalara sahne olan Masterchef'te bugün bir eleme adayı daha belli olacak.

Masterchef Türkiye 2021'de 14. haftanın son dokunulmazlık oyununun tadımını yarışmacı yakınları yaptı. Tadım yapanların kendi akrabasının takımının yerine karşı takıma oy vermesi komik anlara sahne oldu. Eren'in eşi Ecem'in tüm puanları karşı takıma verdiği dakikalarda eğlenceli anlar yaşandı.

Masterchef'te 17 - 14'lük üç bir puanlık fark var. Kazanan mavi takım oldu.

MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba aşk iddiası

MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba aşk iddiası

 MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı

MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title