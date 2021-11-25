Masterchef hangi takım kazandı? 25 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ailelerin oylarıyla sonuç belli oldu

Masterchef hangi takım kazandı? 25 Kasım Masterchef kim kazandı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam süzme mercimek çorbası, patlıcan musakka, pirinç pilavı ve saray sarması yapıldı. Oylamayı ise bugün jüriler değil, yarışmacıların aileleri yaptı. Eğlenceli dakikalara sahne olan Masterchef'te bugün bir eleme adayı daha belli olacak.

Masterchef Türkiye 2021'de 14. haftanın son dokunulmazlık oyununun tadımını yarışmacı yakınları yaptı. Tadım yapanların kendi akrabasının takımının yerine karşı takıma oy vermesi komik anlara sahne oldu. Eren'in eşi Ecem'in tüm puanları karşı takıma verdiği dakikalarda eğlenceli anlar yaşandı.

Masterchef'te 17 - 14'lük üç bir puanlık fark var. Kazanan mavi takım oldu.

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