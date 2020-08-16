MasterChef Gülşah kimdir? MasterChef Gülşah Suna kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Gülşah kimdir? MasterChef Gülşah Suna kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Gülşah Suna söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradışı ifadeleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Gülşah hakkında MasterChef Gülşah Suna kaç yaşında, nereli ve MasterChef Gülşah kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

MasterChef Gülşah kimdir? MasterChef Gülşah Suna kaç yaşında, nereli?
16.08.2020 22:45 | Son Güncelleme: 16.08.2020 22:55

MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Gülşah, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Gülşah hakkında MasterChef Gülşah kimdir, MasterChef Gülşah Suna kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Gülşah kimdir?

MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR?

Gülşah Suna, 28 yaşında at antrenörü. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalmış. Geçen sene de MasterChef'e katılmış fakat ilk turda çok konuştuğu için yemeğe koyması gereken köfteyi tavada unutmuş ve bu yüzden şeflerden hayır oyu almış.

MasterChef Türkiye'de şansını bir kez daha deneyen Gülşah Suna "Yemek yapmak bir sanattır. Ben iyi bir sanatçı olduğumu düşünüyorum. Umarım bu sene şefler lezzetimi beğenirler ve iyi bir tabak çıkartmışımdır." dedi.

Gülşah Suna, tahin soslu şinitzel, patates püresi, vişneli salata yaptığı ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef hayır oyu aldı. Şeflerden iki evet oyu alan Gülşah Suna, MasterChef'te ikinci tura geçmeyi başardı.

MasterChef Gülşah MAsterChef Türkiye ana kadrosuna seçildi.

İlgili Haberler

MasterChef Ayyüce kimdir? MasterChef Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli?
MasterChef Ayyüce kimdir? MasterChef Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli?
MasterChef Furkan kimdir? MasterChef Furkan Yalçın kaç yaşında, nereli?
MasterChef Furkan kimdir? MasterChef Furkan Yalçın kaç yaşında, nereli?
MasterChef Tanya kimdir? MasterChef Tanya Kilitkayalı kaç yaşında, nereli?
MasterChef Tanya kimdir? MasterChef Tanya Kilitkayalı kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Güncel
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Güncel
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Güncel
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Magazin
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor Spor
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı
Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, down sendromlu gençle görüntülü sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, down sendromlu gençle görüntülü sohbet etti
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra direğe çarpan otomobil, ortadan yamuldu
Sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra direğe çarpan otomobil, ortadan yamuldu
Bernard Mensah, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanacak
Bernard Mensah, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanacak
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür
CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Meral Akşener Angela Merkel Fahrettin Altun
Magazin Hümeyra Ozan Güven Cem Yılmaz Oktay Kaynarca
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Çocuk Joe Biden
Şu an buradasınız: MasterChef Gülşah kimdir? MasterChef Gülşah Suna kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 22:55:13. #1.14#
title